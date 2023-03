Oud-Woensel komt tot leven in vierde boek van Ben Damen over Eindhovense wijk

Plan de Boomgaard in Best strandt al voor de start, gemeente­raad steggelt over aantal verdiepin­gen

BEST - Mag het hoogste gebouw in woningbouwplan De Boomgaard in Best nou 6, 10 of 12 verdiepingen hoog worden? En wat betekent dat voor de ‘laagbouw', wordt die dan 2- of 3-hoog? Inwoners moeten nog zeker twee weken op antwoord wachten, de gemeenteraad kwam er maandag niet uit.