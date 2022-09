Oude panden aan Grote Berg in Eindhoven maken plaats voor 27 nieuwe huurappartementen

Dit bedrijf uit Eindhoven wil topspor­ters helpen winnen via hersentrai­ning en hun favoriete muziek

EINDHOVEN - Die laatste paar procent, daar draait het bij topsport om. Daar zit het verschil tussen winst en verlies. Alphabeats uit Eindhoven wil sporters helpen winnen via hersentraining en hun favoriete muziek. ,,Welke muziek maakt niet uit, of het nu Frans Bauer is of Mozart.”

24 september