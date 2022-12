Oude panden op de Grote Berg in Eindhoven tegen de vlakte, Van Abbestichting betreurt sloop

Massabe­zwaar door blunder met per ongeluk gelegali­seer­de kamerver­huur­pan­den in Eindhoven

EINDHOVEN - De pijnlijke blunder waardoor in Eindhoven per ongeluk in één klap 97 kamerverhuurpanden zijn gelegaliseerd, levert de gemeente een berg bezwaarzaken op. De Stichting Beter Eindhoven (SBE) heeft tegen veertig verleende vergunningen bezwaar ingediend.

1 december