Oude Philips-machinefabriek TX in Eindhoven krijgt totale make-over: 56.000 vierkante meter voor bedrijven

BeApple geeft al 17 jaar eigen draai aan liedjes van de Beatles. ‘Maar zonder pakken en pruiken’

EINDHOVEN - De fans van The Beatles en The Rolling Stones waren ooit rivalen. De storm is lang geleden geluwd. Niemand zal ervan balen dat ex-Beatle Paul McCartney meespeelt op de nieuwe plaat van de Stones. ,,Ik vind het heel leuk”, zegt Cees van Rooden van Beatles-tributeband BeApple.