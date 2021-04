Ouders en kinderen struinen al vroeg door Achtse bosjes op zoek naar het gouden ei

EINDHOVEN - De paashaas van Stichting Jeugdbelangen Acht verstopte paaszaterdag twintig gouden eieren in het kerkdorp. De gelukkige vinders kunnen het ei inruilen voor een lekkere verrassing. Het was al vroeg een drukte van belang.

Het weer nodigt niet uit op deze paaszaterdag, het is koud en windering, maar voor een gouden ei staan de Achtse kinderen en ouders vroeg op. Fietsend en wandelend gaan ze op zoek naar dat ene ei.

De Paashaas heeft vrijdagnacht en zaterdagochtend door heel het dorp de eieren verstopt. Vanaf 09.00 uur is het al een drukte van belang in het dorp en is er heel wat geritsel in het struikgewas.

Quote Ik had hem binnen vijf minuten. Valentino, Vinder van een gouden ei

Rond half tien meldt Valentino (11) zich als eerste op de Roerstraat waar hij de verrassing kan ophalen. Hij heeft het eerste ei gevonden bij de Dierenweide in het gras achter een boom.

,,Het was mijn eerste plek waar ik ben gaan zoeken. Er waren al kinderen aan het zoeken. Maar ik had hem binnen vijf minuten.” Valentino gaat naar huis met een grote chocolade paashaas.

De actie is een initiatief van Stichting Jeugdbelangen Acht (SJB). Ieder jaar regelen zij een activiteit met Pasen. Normaalgesproken verstoppen zij de eieren voor zo’n zestig kinderen van de basisschool in het bosje van het ‘Hof van Acht’.

Verstopt op plekken waar veel kinderen komen

,,Dit keer is het een zoekactie die coronaproof is. De eieren liggen verstopt op het schoolplein, in speeltuintjes, bij de kiosk en het voetbalveld. Plekken waar veel kinderen komen”, vertelt Marleen Ketelaars van SJB. ,,Iedereen is blij dat er weer wat kan. Er waren zelfs gisteren al mensen aan het zoeken.”

De eieren liggen niet voor het oprapen. Ze zijn goed verstopt. ,,We maken het niet te makkelijk, het is wel de bedoeling dat de kinderen een ochtendje zoeken”, zegt Cherida Tieleman (SJB).

Nora (9), Milan (10) en Eva(10) hebben ook snel samen een gouden ei gevonden. Nora: ,,Het ei lag bij in de kiosk achter het standbeeld op de grond. We hebben niet superlang gezocht” ,,We gaan nu nog even zoeken, maar het is best wel koud”, zegt Milan.