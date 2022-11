Ouders gedupeerd door sluiting kinderopvang in Eindhoven: ‘Korein slaat flink de plank mis’

Tony bleef drie nachten bij zijn zus, de vierde nacht werd ze vermoord door haar stalkende ex: ‘Politie had meer moeten doen’

BREDA/EINDHOVEN – Tony Schapendonk zat drie dagen tot diep in de nacht bij zijn zus Marly (35) vanwege haar stalkende ex uit Eindhoven. Op de avond dat hij thuis bleef, werd ze doodgeschoten samen met haar neef. Bijna vier maanden later blikt Tony terug op de dubbele moord, hoe de politie de stalkingszaak niet serieus genoeg nam en hoe hij daar verandering in wil brengen.

29 oktober