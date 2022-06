Ouderwets variétévertier op De Parade: ‘Erg tof dat dit nu ook in Eindhoven kan’

Eindhoven­se Gaidaa krijgt eigen ‘mural’ tijdens North Sea Jazz Festival

EINDHOVEN - De 23-jarige Nederlands-Soedanese soulzangeres Gaidaa uit Eindhoven treedt niet alleen op tijdens het North Sea Jazz Festival in Rotterdam, maar kreeg ook een eigen street-art portret in de havenstad. Ook is er een expositie over haar leven.

16 juni