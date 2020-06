Overlast jeukrups lijkt mee te vallen in Zuidoost-Brabant

Even afkloppen. Nee, volgens een bewoonster van de Tilburgseweg-Oost in Eindhoven zorgen eikenprocessierupsen dit jaar niet voor zoveel overlast als een jaar eerder. ,,Vorig jaar was het hier verschrikkelijk, maar dit jaar hebben we nog geen last gehad”, zegt ze maandagochtend, terwijl ze met haar vuist tegen de deurpost klopt. Niet alleen op de Tilburgseweg valt de overlast tot dusver mee. Het zou zomaar kunnen dat de jeukrups dit jaar minder hard toeslaat.