Overmatig gamen in de kiem smoren: ‘Erover in contact blijven met je kinderen is het allerbelangrijkste’

REGIO - Kinderen die in volle concentratie met een controller in de hand voor de televisie zitten. Het is voor veel ouders een alledaags beeld. Kinderen houden nu eenmaal van gamen, social media en internetten. Maar hoe laat je het 'schermgebruik’ van je kinderen niet de spuitgaten uitlopen?

Vandaag (dinsdag) lanceert de game-industrie Rule the Game: een website voor ouders die (lichtelijk) gek worden van het geknal en geschiet in de huiskamer. Dit in navolging van www.mediawijsheid.nl van de overheid: 'de betrouwbare wegwijzer in veilig en slim gebruik van (digitale) media'. Op Rule the Game vertelt BN’er Tanja Jess over hoe strak zij de teugels thuis aanhaalt.

Een moeder (47) uit Hapert, die graag anoniem wil blijven, is blij met dergelijke informatieve sites. Ook zij worstelt weleens met het 'voortdurende gepiel op die mobieltjes’ en de drang om te gamen van haar kinderen. Voor haar jongste zoon (14) heeft ze een speeltijd van een half uur per dag ‘ingesteld’. “Als hij langer speelt, dan raakt hij opgefokt. Toen hij nog wat jonger was, ging hij er helemaal in op. Nu is dat gelukkig al wat minder.”

Quote Als hij langer speelt, dan raakt hij opgefokt. Toen hij nog wat jonger was, ging hij er helemaal in op 47-jarige moeder uit Hapert over de invloed van videogames op haar zoon

Al heeft ze een advies en dat is om vooral in contact blijven. “Dat is voor ons als ouders het allerbelangrijkst. Gesprekken voeren, interesse tonen: dat is de basis. Dan vertellen je kinderen je ook meer. Maar je kunt niet alles in de gaten houden, zo is het ook. Ik pieker er niet over, probeer het ook niet te overdrijven”, besluit ze.

Hij speelt Fortnite (12+), maar ook het bloederige Grand Theft Auto (18+) wordt door pa en ma toegestaan. “Een paar jaar geleden legden wij hem een GTA-verbod op, maar toen merkten we dat hij plotseling vaker bij vrienden ging spelen, en niet meer thuis afsprak. Ofwel: dat hij bij zijn maatjes GTA ging spelen. Toen stonden we toch maar toe dat hij het zelf kocht en we op die manier het spelgedrag in gaten konden houden.” Zo kijkt de moeder in kwestie tijdens het strijken ‘stiekem’ over de schouder van haar zoon mee.

Quote Kinderen van 16 jaar mogen een 18+ spel kopen in Nederland Medewerker van Game Mania in Woensel

Game Mania

Bij videogamewinkel Game Mania in Wintelcentrum Woensel houden ze het koopgedrag van jongeren goed in de gaten, vertelt Kim. “Wij vragen kinderen altijd naar hun leeftijd. Als ze GTA willen kopen, moeten ze zich identificeren. Al is het wel zo dat 16-jarigen in Nederland een spel van 18 jaar mogen kopen. Dat wordt gedoogd.”

Als een vader of moeder een kind bijstaat tijdens de koop van een spel, volstaat toestemming van die ouder. “Maar ik heb weleens meegemaakt dat een ouder later terugkwam met het spel, dat ze zeiden: ‘zo bloederig en agressief had ik het niet verwacht’. Dat ze het alsnog voor een ander spelletje wilden ruilen.” Dat is dan geen probleem.