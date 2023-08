Overstappen van warmtenet naar warmtepomp in Eindhoven? Dat kan je zomaar 4100 euro kosten

Bedrijfs­pand in Eindhoven jaar op slot na vondst amfetamine­pas­ta

EINDHOVEN - Een bedrijfspand aan de Kruburg in Eindhoven gaat voor een jaar op slot omdat er in het voorjaar bijna driekwart kilo amfetaminepasta werd aangetroffen. Ook stuitte de politie op spullen die gebruikt worden voor de productie en handel in hard- en softdrugs.