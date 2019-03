Overval casino Oss leidt tot oppakken ‘rasta-overvaller’ Woensel

Ook Eindhoven herdenkt aanslag Christ­church

16 maart EINDHOVEN - In Eindhoven wordt zondag 17 maart een herdenkingsbijeenkomst gehouden vanwege de aanslagen in Christchurch. Iedereen die wil komen is welkom. De bijeenkomst vindt plaats om 13.30 uur in de islamitische basisschool Tarieq Ibnoe Ziyad, aan de Frankrijkstraat in Woensel-Zuid.