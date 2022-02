Overval op taxi mislukt, chauffeur rijdt snel weg en daders slaan op de vlucht

Nicolas (18) is FvD-lijsttrek­ker in Eindhoven: ‘Wat burgemees­ter Jorritsma vindt, boeit me niet’

EINDHOVEN - Forum voor Democratie doet in Eindhoven voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Lijsttrekker Nicolas Knoester (18) wil de Eindhovense politiek flink opschudden, gaat voor zes zetels en begint alvast met provoceren. ,,Mondkapjes gaan we niet opzetten in het Stadhuis.”

11 februari