Paardenliefde aan de Karpendonkse Plas; met een roseetje, een hoedje en een droom

In Handel klinkt berusting na nederlaag Feyenoord; ‘Dit hoort een beetje bij de club’

HANDEL - Bijna honderd voetbalfans zaten woensdagavond aan het scherm gekluisterd in de kantine van v.v. Handel voor de de thriller Feyenoord- AS Roma. Onder hen ook Henk van Berlo waar het Feyenoordbloed door de aderen stroomt. Er was hoop dat de Rotterdammers weer eens een Europese prijs mee naar huis konden nemen, maar het ging uiteindelijk toch mis.

