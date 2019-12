Parking Eindhoven Airport: Geen enorme parkeerflat, maar meerdere gebouwen

Groot-Eindhoven 100 jaar Groot-Eindhoven 100 jaar: Kleintje Eindhoven slokt grote buren op

12:11 Honderd jaar geleden annexeerde Eindhoven de vijf omliggende dorpen. Het moest wel. Het was de kleinste gemeente van de zes, zowel in oppervlakte als in aantal inwoners. Terwijl het met de opkomende industrie steeds meer werkgelegenheid bood, barstte het zowat uit haar voegen. Anno 2020 is de discussie over een nieuwe annexatie even geluwd. Het toenmalige stadje Eindhoven is nu het stadsdeel Centrum en is toe aan een ontwikkeling naar 'meer groen, water én bewoners en minder auto's', zoals wethouder Monique List (VVD) het verwoordt. ,,Daar ben ik het wel mee eens", zegt Cees-Jan Pen, lector Ondernemende Regio bij Fontys. ,,Het moet alleen veel sneller. Het schiet allemaal niet op."