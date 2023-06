Partytent afgefikt door schuurbrand in Eindhoven, buurman Hasan blust met tuinslang: ‘Dacht eerst aan barbecue’

Archipel-con­cours groeit uit tot gerenom­meer­de muziekwed­strijd, maar cliënten blijven de hoofdgas­ten

EINDHOVEN - Wie o wie gaat met de eerste prijs van het tiende Archipel Muziekconcours naar huis? De negenjarige harpiste of de vijftienjarige violist. Zondagmiddag gaan we het zien in Muziekgebouw Eindhoven.