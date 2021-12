Pas 15 jaar en wekelijks betaalde seks: schokkend Eindhovens onderzoek naar jongensprostitutie

Breakdan­cers van The Ruggeds trainen in monumenta­le Eindhoven­se Steentjes­kerk voor olympisch succes

EINDHOVEN - De breakdancers van dansgroep The Ruggeds trainen de komende maanden in de monumentale Eindhovense Steentjeskerk. Het is voor het groeiende breakdancecollectief waarschijnlijk de laatste tijdelijke oefenruimte tot er permanent onderdak is gevonden.

15 december