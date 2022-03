Paspoorten en toiletten zijn al genderneutraal, nu de taal nog: ‘Die’ of 'hen/hun’? Of toch liever ‘dee/dem’?

Krijthart onder de riem voor Oekraïne door Eindhoven­se kinderen

EINDHOVEN - In navolging van diverse Europese steden, stond ook Eindhoven zaterdag stil bij de oorlog in Oekraïne. Basisschoolleerlingen kleurden een groot geelblauw hart op het Stadhuisplein. In Helmond was er een inloopbijeenkomst voor inwoners.

16:55