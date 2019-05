Passagier onwel: Ryanair vlucht maakt tussenlanding in Eindhoven

LBG hotels wordt uitbater Hotel Mariënhage in Eindhoven

9:48 EINDHOVEN - LBG Hotels wordt de uitbater van Hotel Mariënhage in het voormalige, gelijknamige Augustijnencomplex in Eindhoven. Het designhotel krijgt 80 luxe kamers. Bijzonder is verder de muur van het oude klooster Mariënhage uit 1420 die te zien zal zijn in de gang van het hotel.