Passieconcert door dubbelkwartet NaedenNoen; van renaissancecomponisten naar hedendaagse

Eindhovens stadsbe­stuur in de problemen door geheim vergaderen: nieuwe besluiten nodig over Tongelreep en daklozenop­vang

EINDHOVEN - Door in het geheim te vergaderen over budgetten voor zwembad de Tongelreep en de nieuwe daklozenopvang aan de Fuutlaan heeft de Eindhovense gemeenteraad gehandeld in strijd met de wet. Er zijn daarom twee nieuwe besluiten nodig.