Patiënt (81) Grote Beek in Eindhoven gewurgd met schilderijdraadje: waar was het personeel?

Jan of Jantien Modaal kunnen geen woning kopen in Eindhoven

7 augustus EINDHOVEN - Dat het voor alleenstaande starters op de woningmarkt lastig is om een betaalbaar huis te vinden is wel al bekend. De Hypotheker heeft het nu ook in cijfers gevat. En dan blijkt dat Eindhoven met Utrecht de meest dramatische woningmarkt heeft voor de alleenstaande Jan of Jantien Modaal.