Patricia Paay heeft ‘ruim een ton schuld’ bij kantoor, deurwaarder overrompelt Johan Vlemmix

Inwoners van Eindhoven melden misdaad niet uit angst of onzeker­heid

14:02 EINDHOVEN - Mensen met vermoedens van criminele activiteiten in hun wijk, melden dat vaak niet omdat ze niet zeker weten of hun informatie klopt of omdat ze bang zijn voor wraak van criminelen. Dat blijkt uit onderzoek, onder meer in een Eindhovense buurt.