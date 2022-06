Patrick van Tuijn nieuwe fractievoorzitter PvdA Eindhoven, Murat Karatas raadslid

Bezorgau­tootje PicNic in brand in Eindhoven, loods van bedrijf vol rook

EINDHOVEN - Een bezorgautootje van PicNic is zaterdagavond in brand gevlogen in het distributiecentrum van het bedrijf aan de Fuutlaan in Eindhoven. Dat gebeurde tijdens het opladen van de accu. De loods stond vol rook.

