Paviljoen Novalis College nu ook officieel in gebruik, ‘Noodlokalen waren of te warm of te koud’

Terechte zorgen over onvoldoen­de parkeer­ruim­te in tijdelijke wijk Te Veld, maar aanleg mag toch doorgaan

EINDHOVEN - Er zijn terecht zorgen over onvoldoende parkeerruimte in de nieuwe, tijdelijke Eindhovense wijk Te Veld. De rechter heeft dat geoordeeld in een zaak die was aangespannen door de nabijgelegen revalidatiekliniek Libra.

15 september