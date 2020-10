Peepshow op wielen: ‘Sekswerkers verdienen ook een veilige werkplek’

Nijmegen en Arnhem zijn samen met Utrecht de enige steden in het land waar nog een tippelzone aanwezig is. In de rest van het land is deze vorm van straatprostitutie al verbannen. Ook die in Nijmegen wordt met uitsterven bedreigd.



In de Waalstad geldt namelijk een uitsterfbeleid opgezet. Dat wil zeggen dat er geen nieuwe sekswerkers meer worden toegelaten. In 2007 werd aan 42 sekswerkers een vergunning verleend. Daar zijn er nog veertien van over.



Een slechte zaak, vindt activiste van SAVE (Sex workers Against Violence and Exploitation), Mischa Tydeman. ,,De tendens is: ramen sluiten, clubs sluiten, bordelen sluiten, tippelbanen sluiten... Maar ook sekswerkers hebben een veilige werkplek nodig, net zoals een bakker zijn winkel nodig heeft. Sekswerkers zijn ook mensen en we hebben ook rechten.’’