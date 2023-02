Peesjevee-podcast: ‘Na dit seizoen wacht PSV een grote reorganisatie, maar wel gunstige signalen over Simons’

Slegers

In de podcast wordt ook uitgebreid gesproken over de situatie van PSV-perschef Thijs Slegers. Post en Elfrink werkten in verschillende hoedanigheden jaren in zijn omgeving en geven aan hoe zij de afgelopen week naar de actie van en voor hun oud-collega kijken. ,,Thijs is iemand die enorm loyaal is geweest naar zijn werkgever”, zegt Post onder meer. ,,Dat was zo bij Voetbal International en later ook bij PSV.”