Peesjevee-podcast: ‘PSV raakt te snel van de leg, maar moet blijven geloven in een wonder’

,,Bij PSV is te vaak iets aan de hand”, constateert Post. ,,Elke keer is er wel iets wat niet klopt en tegen Sevilla was dat dan de pass van Luuk de Jong.” Prins is niet te spreken over de mentale staat van het team. ,,Er hoeft maar iets te gebeuren en ze raken allemaal van de leg of zo.” Post gaat nog even door op De Jong: ,,Het is niet voor de eerste keer dit seizoen dat hij niet in orde was. Hij lijkt soms een zwakkere factor in plaats van de sterkere die hij moet zijn.”