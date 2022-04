Pegida mag woensdagavond niet demonstreren bij Eindhovense moskee

video Busje en camper compleet verwoest door brand in Eindhoven, derde wagen beschadigd

EINDHOVEN - Een busje en een camper zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag in vlammen opgegaan aan de Bessenvlinderstraat in Eindhoven. Van de twee voertuigen is na de brand nagenoeg niks over. Ook een derde wagen raakte beschadigd.

