Peperdure Lamborghini in vlammen op in Eindhoven, mogelijk aangestoken

VIDEO Man uit gekantelde hoogwerker gehaald door brandweer in Eindhoven

EINDHOVEN - Een man is dinsdagmiddag door de brandweer uit een hoogwerker in Eindhoven bevrijd. De hoogwerker was gekanteld, waardoor de man in het bakje bovenin niet meer veilig naar beneden kon komen. Door het incident werd de Bisschop Bekkerslaan voor een deel afgezet.

4 januari