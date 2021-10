Per boot en fiets naar klimaattop: ‘Reis vol obstakels’ voor Gijsje uit Eindhoven

,,Waar ik nu ben? Ik pak even de kaart erbij", zegt Van Bakel. Weten waar je op elk moment precies bent, is lastig tijdens een lange reis als die van de klimaatactivist. Vanuit Newcastle fietst zij de laatste driehonderd kilometer naar Glasgow. ,,Ik logeer nu bij Poppy in Berwick upon Tweed. Zij heeft haar huis als logeerplaats aangeboden.” Woensdag vertrok Van Bakel met haar troostdeken samen met filmmaakster Edith van Zalinge, die haar volgt en de reis vastlegt. Daar hebben meerder mensen haar uitgezwaaid. ,,Mijn zus heeft ons toen naar de boot in IJmuiden gebracht. Dat verliep niet al te soepel, want ze vonden ten eerste al dat we te laat aankwamen, terwijl wij ruim een uur van te voren arriveerde. En niet alle fietsen waren ingecheckt, waardoor we extra moesten betalen.”