Per container betalen nog steeds geen optie voor Eindhoven

Casa de Papel in Eindhoven? Bankover­val bij Steentjes­kerk blijkt filmopname

EINDHOVEN - Zwaargewapende agenten, gemaskerde overvallers en... veel camera's. Er was maandagmiddag tussen 12.00 en 17.00 veel ophef bij de Steentjeskerk in Eindhoven. Ook was de weg afgezet met politielinten. Het bleek te gaan om filmopnames.