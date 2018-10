Personeel Ryanair klimt op het podium tijdens bijeenkomst over Eindhoven Airport

Van 19.00 tot en met 22.00 uur bespreken de aanwezigen de 'Proefcasus Eindhoven Airport'. Het gaat over duurzame ontwikkeling van het vliegveld in een gezonde leefomgeving.

Verdwijnen basis

Het cabinepersoneel kondigde eerder deze week aan in actie te komen tegen dit besluit. Wat voor acties was nog niet duidelijk.

De verklaring die het personeel voorlas

Beste dames en heren,

Wij zijn het cabinepersoneel van Ryanair en wij hebben een vraag voor alle aanwezigen in de zaal.

Het cabinepersoneel en de piloten hebben door de jaren heen zich dag en nacht ingezet voor Ryanair en deze airline grootgemaakt. Maar beste aanwezigen, Wij hebben altijd in angst geleefd gezien de onheilspellende sancties van Ryanair die als zwaard van Damocles boven ons hoofd hangen. Angst om zomaar ontslagen te worden door deze airline, angst om zonder aanleiding overgeplaatst te worden naar een ander basis in een ander land, angst dat we niet genoeg verkopen aan boord met als gevolg dat we ons continue in Dublin moeten verantwoorden.

Ryanair heeft jarenlang het Nederlandse arbeidsrecht aan zijn laars gelapt. Als cabinepersoneel hebben we ons georganiseerd, zijn we lid geworden van onze vakbond FNV en we hebben tegen Ryanair gezegd: genoeg is genoeg, we willen met respect behandeld worden en we willen dat de rechten die voor alle werkenden in Nederland gelden, ook voor ons gaan gelden.

Wat deed Ryanair? Ze sloten de basis. Mensen die hier hun leven hebben opgebouwd krijgen nu opeens te horen dat ze binnen een maand moeten verhuizen naar Frankrijk, naar Letland, of wie weet waar. Of erger, ze worden gewoon op straat gezet.

Ryanair schoffeert zijn eigen personeel, maar ze schofferen ook de Nederlandse belastingbetaler. Ryanair is jarenlang in de watten gelegd. Ze kregen ruimte om te groeien. Sterker nog, als ze een nieuwe route openden, dan stond de luchthaven klaar met een zak subsidie. En nu zegt Ryanair doodleuk: houdoe he.

Dames en heren, wij zeggen: geen groei op Eindhoven Airport zonder respect voor milieu, respect voor omwonenden, maar ook respect voor werknemers en hun rechten. Wij vragen u om stelling te nemen. Om tegen Ryanair te zeggen: als je zo met je werknemers omgaat, dan hoef je ook niet meer terug te komen. Op Eindhoven Airport is alleen plek voor maatschappijen die de Nederlandse wet toepassen, die hun eigen werknemers respecteren en die dat netjes vastleggen in een cao.

Ik denk dat ik al weet wat uw antwoord is, namelijk: "ik ga daar niet over". En we snappen best dat u dit niet alleen kunt. Niet zonder de regering, de Europese Commissie, de luchthaven en natuurlijk onze vakbond FNV Luchtvaart. Maar u kunt nu het voortouw nemen. U kunt nu tegen Ryanair zeggen: dit pikken we niet, hier gaan we iets aan doen.