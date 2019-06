Persoon komt om bij ongeluk op A2 bij Eindhoven, snelweg dicht

Het woonwagen­kamp rukt op: 61 extra standplaat­sen maar nog honderden op wachtlijst

8 juni De komende anderhalf jaar komen er in de provincie Noord-Brabant tenminste 61 standplaatsen voor woonwagens bij. En dat aantal zal daarna steeds verder oplopen, want er staan nog 827 mensen op de wachtlijst voor een plekje op het kamp. Dat blijkt uit onderzoek van Spot On Stories, een collectief van Brabantse onderzoeksjournalisten, in samenwerking met het Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad en BN DeStem.