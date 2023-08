Peter Bosz is kritisch bij PSV én vertelt wat hij van Babadi, Land, Ramalho en Saibari vond

Bologna geeft Schouten toestem­ming om naar Nederland te reizen: medische keuring bij PSV nadert

PSV hoopt de transfer van Jerdy Schouten dit weekend af te ronden. De middenvelder heeft van zijn huidige club Bologna toestemming gekregen om naar Nederland af te reizen, in afwachting van een transfer naar PSV. Bologna had twee dagen vrij, dus de reis naar Nederland was sowieso al mogelijk. Daar is mede rekening mee gehouden. Schouten is inmiddels gespot op de luchthaven van Bologna.