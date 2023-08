Peter Bosz vindt dat PSV beter moet verdedigen: ‘Onze supporters zorgden voor sfeer’

Jongerenaf­de­ling IVN Hee­ze-Leen­de in oprichting: Avontu­riers

HEEZE-LEENDE - DE IVN-afdeling in Heeze-Leende is bezig om een jongerenafdeling op te richten. Een naam is al gevonden: Avonturiers. Jongeren tussen tien en veertien jaar kunnen lid worden.