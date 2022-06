Peter de Waard zet klassieke schilderschool voort: ‘Iets creëren is therapie voor je ziel’

EINDHOVEN - Als ambachtelijk klassiek schilder houdt Peter de Waard atelier in Eindhoven, maar zijn eerste expositie houdt hij deze maand in zijn woonplaats Sint-Oedenrode.

Peter de Waard is een ambachtelijk schilder die zich heeft bekwaamd in de klassieke schilderkunst. Zijn schilderschool is begin dit jaar verhuisd van de Achtse Barrier naar de Strausslaan in de wijk Genderdal. De Waard heeft na deze drukke verhuisperiode zijn eerste expositie. Daarin is onder meer het net voltooide werk met als onderwerp de bosbranden in Australië te zien. ,,Voor een kunstschilder is er niets mooier dan andere mensen te laten genieten van je werk.”

,,Ik vind het een hele eer dat ik nu deze schilderschool mag voortzetten en geniet er elke dag van. Je werpt in feite telkens een blik op jezelf, want zodra je iets creëert, geef je iets van je emotie prijs. Iets creëren is therapie voor je ziel”, zegt De Waard.

Rembrandt, Caravaggio en Vermeer

Op 1 september 2018 opende Peter Maas in Eindhoven een klassieke schilderschool. Tot 2021 gaf hij er les om te leren schilderen zoals oude meesters Rembrandt, Caravaggio en Vermeer dat konden. Er zijn nauwelijks nog docenten die in dit klassieke ambacht les geven, zelfs niet meer op de kunstacademies. Eén van zijn leerlingen was Peter de Waard, die een gepassioneerd en getalenteerd kunstschilder bleek. Hij was ook te zien op televisie, in de eerste aflevering van het tweede seizoen van Project Rembrandt. Toen Maas begin 2021 besloot dat het tijd was om van zijn pensioen te gaan genieten, vroeg hij De Waard of hij de school wilde overnemen. In maart 2021 besloot De Waard, die toen nog een drukke managementbaan had, dat te doen.

Quote Ik kwam erachter dat het realis­tisch schilderen en de werken van oude meesters mij zeer intrigeren. Hoe deden ze dat? Welke technieken gebruikten ze? Peter de Waard

Nu geeft hij met veel plezier het ambacht door aan zijn leerlingen. Sommigen zoeken bij hem zelfs verdieping na de kunstacademie. Daarnaast doet hij onderzoek naar vrijwel alles wat met het werk van de oude meesters te maken heeft, zoals het gebruik van pigmenten en de kwaliteit van de gebruikte verfsystemen. Zo wil hij kwalitatief betere schilderijen krijgen en past hij eigenschappen aan naar de gewenste manier van schilderen.

Workshop in de Knoptoren

De Waard: ,,In 2017 ontdekte ik het schilderen tijdens een workshop van Jan van den Biggelaar, in de Knoptoren in Sint-Oedenrode. Daar kwam ik erachter dat het realistisch schilderen en de werken van oude meesters mij zeer intrigeren. Hoe deden ze dat? Welke technieken gebruikten ze? Om me verder te verdiepen ben ik daarna gaan schilderen bij Peter Maas.”

Methodes van oude meesters

Van hem leerde De Waard de beginselen van methodes die oude meesters gebruikten. Zoals het maken van een imprimatura (een eerste verflaag om de schets vast te leggen en een neutrale kleur(toon) aan te brengen), glaceren (dunne laag over laag aanbrengen van verf om diepte te creëren) en het maken van zelfgemaakte pasta’s en verven volgens oude recepten. ,,Ook bestudeerden en bespraken we oude schilderijen en composities. Ik heb echt leren kijken, leren onderscheiden van vorm, kleur en toonwaarden. Eigenlijk is schilderen en tekenen niet anders dan op een correcte manier leren kijken. Schetsmatig leren tekenen met de juiste proporties en compositie.”