Philips casht door corona, maar hoe lang nog?

video + update Man (22) neergescho­ten voor woning in Eindhoven, verdachte (25) aangehou­den

17 oktober EINDHOVEN - Op de Remichweg in Eindhoven is vrijdagmiddag een 22-jarige man uit die plaats neergeschoten. Dat gebeurde op straat voor een woning. De politie meldde rond 20.00 uur dat een 25-jarige Eindhovenaar is opgepakt voor betrokkenheid.