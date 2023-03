Philips Harmonie op oosterse tour tijdens benefiet

Hartstocht

Wetenschap, film, jong talent, inspireren en geïnspireerd worden, daar staat dit blaasorkest voor. Zo stuitten ze op de projectgroep Music from the Orient, in 2017 opgericht door Mercan & Bülent Kocuroǧlu, Başak Ebret en Önder Babur. ,,Net als het orkest willen wij verbinden en zoeken we actief naar musici die dat ook willen”, zegt de in Nederland geboren en getogen Turks-Koerdische zangeres en percussioniste Mercan Kocuroğlu.

In het dagelijks leven werkt ze als advocaat, de muziek neemt een steeds grotere plek in in haar leven. ,,Het is mijn tweede beroep geworden”, zo formuleert ze het. ,,Ons repertoire is van een andere oorsprong dan dat van het orkest. Onze achtergrond is anders, maar onze liefde voor de muziek niet. Belangrijk raakvlak is de motivatie, de passie om muziek te maken en daardoor tot contact te komen. Verschil is dat wij losser zijn, minder gehecht zijn aan bladmuziek, dat we meer op ons gehoor doen. Westerse musici hebben veel aandacht voor techniek, vertrouwen sterker op de partituur en durven minder vrijheid te nemen. Het is mooi om te merken dat we elkaar hierin aanvullen en dat we op een positieve manier van twee kanten geïnteresseerd zijn in hoe we het doen. Veel mensen denken dat oosters georiënteerde muziek hartstochtelijker is dan westerse, maar daar ben ik het niet mee eens. We spelen allemaal met heel ons hart.”