Philips schaakt met Pepsi-powervrouw een van de invloedrijkste zakenvrouwen ter wereld

Ze was baas van PepsiCo en is bestuurslid bij internetgigant Amazon. En ze zou vorig jaar jaar bij het Witte Huis als nieuw hoofd van de Wereldbank in beeld zijn geweest. Met het binnenhalen van Indra Nooyi heeft Philips een vooraanstaande zakenvrouw weten te strikken voor zijn raad van commissarissen. Door het Amerikaanse zakenblad Forbes, dat jaarlijks een lijst met de meest invloedrijke vrouwen ter wereld samenstelt, is ze jarenlang gekozen op de plek in de hoogste regionen van de top 100. Naast wereldleiders staan er bestuursvoorzitters van bekende multinationals in de randlijst.