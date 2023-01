Philips: zorg heeft te weinig geleerd van Covid-crisis

PvdA bezorgd over geluid Eindhoven Airport: ‘Actie van gemeente nodig om hier iets aan te doen’

EINDHOVEN - De Eindhovense PvdA-fractie maakt zich grote zorgen over de geluidsproductie van Eindhoven Airport. Zij vraagt zich af of de vernieuwing van de vliegtuigvloot snel genoeg gaat om de nagestreefde vermindering van geluid met 30 procent in 2030 te kunnen halen.

19 januari