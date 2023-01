Piet Hein Eek in Eindhoven verbouwt het restaurant en krijgt nieuwe ateliers, voor de DDW moet het klaar zijn

Bestse burgemees­ter Ubachs; ‘Het belang van een nieuw gemeente­huis sneeuwt wel eens onder in het politieke geweld’

BEST - Het is een van de grootste politieke thema’s in Best: de bouw van een nieuw gemeentehuis. Dit jaar wordt toegewerkt naar een ontwerp waarin plek zal zijn voor flexibele spreekkamers en een ontvangstruimte waar ook koffie kan worden gedronken.

