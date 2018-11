Piet van den Broek (1924-2018) uit Eindhoven: onvermoeibare zakenman

NecrologieEINDHOVEN - Voor de eerste Heilige Mis van priester Paul Rens in april 1973 liet Piet van den Broek extra tv's plaatsen in de Don Boscokerk aan het Mimosaplein. Zodat ook de mensen achterin de kerk goed konden zien wat er op het priesterkoor gebeurde.

Maandag was Rens een van de voorgangers bij de uitvaartmis van Van den Broek in de Sint Joriskerk. Hij is 31 oktober in zijn slaap overleden.

Piet van den Broek groeide op tussen vijf broers, een zus én de radiotoestellen die hun vader verkocht in de winkel aan Hemelrijken in Woensel. Na de oorlog werkte Van den Broek eerst bij Philips, maar in 1954 begon hij samen met zijn vrouw Miep van Tuijl een elektronicawinkel in de gloednieuwe winkelstrip Boulevard Zuid aan de Heezerweg. Hij zag het belang van een winkeliersvereniging en bleef zestig jaar voorzitter. Ook nadat hij in 1994 de zaak overdeed aan zijn schoonzoon Paul. ,,Ja, vader was nog eigenaar van het winkelpand en het bleef toch zíjn winkelcentrum", vertelt dochter Ellen. Rob Vos van Vos Haarmode is de huidige voorzitter. ,,Piet was ook penningmeester of secretaris als dat nodig was. Hij bleef ook de laatste jaren erg verbonden met de boulevard", kijkt Vos terug. ,,Hebben jullie al iets geregeld voor Sinterklaas?", wilde hij laatst nog weten. Wat doe je met de kerst? Het was een markante man. Altijd positief, nooit heibel."

Nol Verberne sneed veertig jaar het vlees in zijn slagerij in dezelfde straat, totdat hij die eind vorig jaar overdroeg aan zijn zoon. ,,Piet was onvermoeibaar. Hij lobbyde jarenlang bij de gemeente om de straat op te laten knappen. Ik kon het niet altijd opbrengen, wéér een avond vergaderen. Maar hij ging gewoon door." Van den Broek was het toonbeeld van het klassieke zakendoen. ,,Met goede service", zegt Verberne. ,,En altijd heel toegankelijk."