Pieter (18) en 22.000 anderen drinken een maand lang geen alcohol: ‘Flauwe vent, hoor ik al twee weken’

Landelijk telt IkPas ruim 22.000 deelnemers, waarvan 768 in Zuidoost-Brabant. Ze zijn inmiddels op de helft en dat gaat de een wat makkelijker af dan de ander, blijkt uit een oproepje van het ED. Zo was het voor Theunissen even schakelen want op een doorsnee weekend kwam hij tot eind vorig jaar makkelijk tot veertig bier. ,,Donderdagavond na de voetbaltraining samen de kantine in en vol gas aan het bier. En dat ging dan door op vrijdag, zaterdag en zondag. Je staat er niet echt bij stil maar het is natuurlijk eigenlijk te gek voor iemand van 18.”