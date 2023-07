Piets tuin is een bonte verzameling: ‘Ik neem het maar aan, anders gooien ze het weg’

indebuurt.nl Drie feitjes die je mogelijk nog niet weet over het Ir. Ottenbad

In het begin van de jaren 60 ontstond het plan voor een nieuw zwembad in het stadsdeel Woensel. In september 1969 was het zover: het (voor die tijd) hypermoderne Ir. Ottenbad ging open. Maar weet je wat er enkele weken later gebeurde, waardoor het bad gelijk weer grotendeels dicht moest? Dit zijn drie feitjes die je misschien nog niet weet over het Ir. Ottenbad.