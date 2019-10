Pinguïns bij kanaal in Helmond? Zwarte weduwe in Eindhoven? ‘Stadsmensen herkennen dieren niet meer’

EINDHOVEN - Zouden er echt pinguïns zitten bij het kanaal in Helmond, zoals iemand laatst doorgaf? Op de meldkamer van de Dierenambulance in Zuidoost-Brabant weten ze inmiddels wel beter. Ze krijgen hier meldingen van de gekste dieren in nood. ,,Het lijkt of vooral mensen uit de stad dieren niet meer herkennen‘’, zegt Pascale Attema van de meldkamer in Eindhoven. Samen met haar collega's zette ze de meest opvallende meldingen op een rij.

Pinguïns? Aalscholvers!

Het is misschien wel het meest extreme voorbeeld, aldus de medewerkers van de Dierenambulance Zuidoost-Brabant: hun collega's in Helmond kregen laatst een melding van een groep pinguïns langs het kanaal. Het deed de wenkbrauwen van de telefonist fronzen, maar zoals dat gaat bij spoedtelefoontjes: er werd wel iemand van de Dierenambulance heen gestuurd. Ter plaatse bleek het niet te gaan om de poolvogels, maar om de oerhollandse aalscholvers. Vogels die al sinds jaar en dag bij de Nederlandse wateren zitten, al dan niet met hun vleugels gespreid, om ze te drogen.

Zoek de verschillen: links de aalscholver, rechts de pinguïn.

Papegaai, jonge roofvogel, een uil? Nee, gewoon een duif

Mensen denken soms de meest bijzondere vogels tegen te komen, maar in veel gevallen gaat het om een doodnormale duif. Bij de Dierenambulance houden ze er inmiddels rekening mee als ze gebeld worden voor een papegaai of jonge roofvogel. ,,Ze zien wat gekleurde veren en denken aan een papegaai‘’, zegt Attema van de meldkamer. Duiven worden ook vaak aangezien voor jonge reigers, of ‘aparte vogels met een roze snavel'.

Met de klok mee: een duif (de echte), een uil, een reiger en een papegaai.

Zwarte weduwe in Eindhoven

Verwarring ontstaat vaak bij vogels, maar ook spinnen zorgen voor bezorgde telefoontjes naar de Dierenambulance. Niet zelden worden ze daar gebeld voor een zwarte weduwe. Spinnen die in principe helemaal niet in Nederland voorkomen, al komt er weleens eentje mee met handel uit Amerika. Attema: ,,We hebben er echt weleens eentje gehad. Maar meestal zien ze een koffieboonspin, die hier wel veel voorkomt.‘’

Links de zwarte weduwe, rechts de koffieboonspin. De eerste is giftig en komt in Nederland niet voor. De tweede is ongevaarlijk, en zien we hier wel. Ze lijken wel enigszins op elkaar, en horen dan ook allebei tot de kogelspinnen.

De raaf

Nog zo'n beest dat hier niet veel voorkomt, maar wel vaak wordt gemeld: de raaf. De grote zwarte vogel lijkt veel op een kraai, en wordt daarom vaak verward.

Mol of muis

De mol zien we wél vaak in Nederland, maar meldingen over dit beest blijken vaak niet te kloppen. Het dan gaat eerder om een muis. Attema snapt de verwarring wel. ,,Mensen googlen op een paar kenmerken, de spitse neus bijvoorbeeld. Die komt wel overeen. Maar kijk je naar de klauwen, zijn het natuurlijk hele andere beestjes.’’

Voor de hulpverlening maakt het overigens helemaal niet uit om wat voor beest het precies blijkt te gaan. In de ambulance zit materiaal voor elk (niet te groot) dier. Als een duif tóch een reiger blijkt, pakken ze een wat grotere krat om hem te vervoeren.

Links de mol, rechts twee spitsmuizen. De snuit komt redelijk overeen, maar de klauwen zijn toch echt anders.

Eenden kunnen vliegen

Dat betekent niet dat er ook altijd ingegrepen wordt. Laatst werd de Zuidoost-Brabantse Dierenambulance gebeld om een eend in de stad. ‘Dat is zielig, want er is daar helemaal geen water', zo was de melding. Attema: ,,We leggen dan gewoon uit hoe eenden in elkaar zitten. Dat ze kunnen vliegen, en niet altijd bij het water zitten.‘’ Zulke meldingen zorgen weleens voor hilariteit op de meldkamer, maar het is de kunst om de melders in hun waarde te laten.