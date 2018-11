Plan: deel Evoluon openbaar, mogelijk komst van designmuseum in beoogde 'publieke ruimte’

De kans dat er een rijksmuseum voor design en techniek in Eindhoven komt, is sinds vorige week reëel. Maar hoe groot is de kans dat zo'n museum uiteindelijk onderdak vindt in het iconische Evoluon? Van de drie groepen ondernemers die toekomstplannen voor het Evoluon hebben ingediend bij Philips, is er in ieder geval een bij die daar serieus werk van lijkt te maken.