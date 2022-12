Plan voor glazen opbouw winkelcentrum Heuvel in Eindhoven is van de baan; nieuwe eigenaar doet nieuw onderzoek naar woningbouw

EINDHOVEN - Het plan voor de Muziekberg, de gedeeltelijk glazen opbouw op winkelcentrum Heuvel in Eindhoven, is van de baan. Voor de nieuwe eigenaren, 3W Real Estate uit Maastricht en het Singaporese AT Capital Pte Ltd, is dat plan geen uitgangspunt meer voor de herontwikkeling van het centrum.