Plannen voor nieuw icoon in Eindhoven, maar wie gaat De Gloeilamp bouwen?

Eindhoven heeft nog altijd geen geschikt stratencir­cuit gevonden en nu is Rotterdam in beeld voor Formule E

EINDHOVEN - Zoeven Formule E-wagens straks in plaats van langs de Blob en het Philips Stadion over de Erasmusbrug? Nu het na drie jaar lobbyen nog altijd niet lukt om in Eindhoven plek voor een stratencircuit te vinden, ruiken ze hun kans in Rotterdam.

7 september