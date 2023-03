Plaquette voor oud-schooldirecteur De Tempel: ‘Leo Roos liet ons magische kindermomenten beleven’

Spin for Li­fe-deelnemers sponsoren kankeron­der­zoek door de longen uit hun lijf te trappen

EINDHOVEN - De stichting Fight Cancer wil mensen inspireren in actie te komen voor meer onderzoek naar kanker. Swim to Fight cancer kennen we al langer, maar nu was er voor het eerst Spin for Life! In de Stratumse Gerarduskerk deden zo’n 85 deelnemers mee.