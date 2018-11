Pleidooi: meer snellaadstations in Brabant

Hantavirus medewerk­ster TU/e-kantine veroor­zaakt door bruine rat

11:16 EINDHOVEN - Donderdag sloot Eurest, de cateraar van de TU/e, uit voorzorg drie kantines op de campus van de Eindhovense universiteit omdat het hantavirus was geconstateerd bij een van de Eurest-medewerksters. Dit virus wordt verspreid door muizen en ratten. Omdat de TU/e veel last heeft van muizen en om die reden eerder dit jaar de kantine van gebouw Gemini een paar dagen had gesloten, werden drie kantines preventief gesloten. Vrijdag gingen de deuren weer open, nadat onderzoek van de GGD had uitgewezen dat de specifieke variant van het hantavirus die bij de medewerkster was geconstateerd niet veroorzaakt kon zijn op de TU/e.