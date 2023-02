Plein, café en monument: dit is de band tussen koningin Wilhelmina en Eindhoven

Wie was koningin Wilhelmina ook alweer? Ten eerste: het langstzittende staatshoofd. Ze was tussen 1890 en 1948 maar liefst 58 jaar koningin. In de eerste acht jaar regeerde ze nog niet, dit deed haar moeder in haar plaats. In 1898 vierde ze haar achttiende verjaardag en werd ze ingehuldigd. Wilhelmina is de overgrootmoeder van koning Willem-Alexander.

Plein, café en monument

Welke plekken in Eindhoven zijn naar koningin Wilhelmina vernoemd? Natuurlijk denk je meteen aan het Wilhelminaplein en Café Wilhelmina, dat aan ditzelfde plein ligt. Daarnaast vind je in het Philips de Jonghpark een monument voor Wilhelmina. Dat monument werd in 1938 geplaatst om het veertigjarige jubileum van Wilhelmina als koningin te vieren, aldus Eindhoven in Beeld.

Eindhoven overslaan?

In 1904 ontving Eindhoven de koningin voor het eerst. De aanleiding voor het bezoek aan Noord-Brabant was de opening van de nieuwe Maasmond, aldus Brabants Erfgoed. De nieuwe Maasmond was een verlegging van de monding van de rivier Maas, waarbij de Waal en Maas werden gescheiden. Die was nodig vanwege de vele overstromingen waar Noord-Brabant mee te maken had. Op de laatste dag van haar vierdaagse trip plande de koningin een bezoekje aan Helmond in. En Eindhoven dan? De burgemeester kwam meteen in actie, volgens Eindhoven in Beeld. Hij baalde ervan dat er ‘niet aan Eindhoven scheen te zijn gedacht’.

Kiezen tussen rivaliserende steden

De burgemeester van Eindhoven schreef een brief aan de Commissaris van de Koning. Zijn verzoek? Laat Hare Majesteit ook een bezoek brengen aan Eindhoven. Want als de koningin alleen langsgaat in Helmond of Eindhoven, dan voelt de andere gemeente zich tekortgedaan. Een bezoek van de koningin was voor beide steden een grote eer, en voor Eindhoven zou het extra zuur zijn als Wilhelmina bij haar bezoek aan Helmond ‘langs Eindhoven stoomde’. Vanwege de rivaliteit tussen beide steden, besloot Wilhelmina uiteindelijk om eerst naar Eindhoven te komen en ’s middags door te reizen naar Helmond.

Volledig scherm Koningin Wilhelmina in Eindhoven. © Facebookpagina Eindhoven Toen

De aanleg van het plein

Het is duidelijk dat Eindhoven blij was om koningin Wilhelmina en prins Hendrik te ontvangen. Hoe blij? Het was aanleiding om het Wilhelminaplein in 1905 aan te leggen. Tot die tijd was het plein nog een zand- en grasvlakte, volgens Encyclopedie Eindhoven. In 1904 en 1905 werd het plein bestraat en kwamen er de eerste elf woonhuizen (huisnummers 1 tot en met 11). Het bezoek van de koningin heeft er dus voor gezorgd dat het plein nog steeds haar naam draagt.

Veertigjarig jubileum

Hoe zit het dan met dat Wilhelminamonument in het Philips de Jonghpark? De aanleiding voor het monument is duidelijk: in 1938 was Wilhelmina precies veertig jaar koningin van Nederland. Maar waarom staat het monument juist op die plek? Dat heeft waarschijnlijk te maken met de goede band tussen Philips en het Koninklijk Huis.

Volledig scherm Het Wilhelminaplein was een zand- en grasvlakte voordat het werd bestraat. © Facebookpagina Eindhoven Toen

Wilhelmina en Philips

Koningin Wilhelmina gaf Philips in 1917 namelijk het eervolle predicaat ‘Koninklijk’, zo staat op de site van het bedrijf. Ook gunde ze in 1927 een bezoekje aan het Natuurkundig Laboratorium (NatLab) van Philips. Daar sprak ze via een radio-uitzending landgenoten uit de Nederlandse koloniën toe. Voor het eerst konden mensen uit het huidige Indonesië, Suriname en de Antillen hun koningin en haar dochter, prinses Juliana, live via de radio horen spreken.

Vroeger een Philipspark

Je raadt het al: het Philips de Jonghpark is vroeger van Philips geweest. Het is vernoemd naar Anna Philips de Jongh, de vrouw van Anton Philips. In 1920 schonk het gloeilampenbedrijf het wandelpark aan de gemeente Eindhoven. Dus, wat is de reden voor de locatie van het monument? Waarschijnlijk kwam door de goede band tussen Wilhelmina en Philips het gedenkmonument in het voormalige Philipspark terecht.

Volledig scherm Het Wilhelminamonument in het Philips de Jonghpark in Eindhoven. © indebuurt

